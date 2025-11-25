O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), segue estável sem arritmias e deve receber alta nos próximos dias, de acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (25). Ele está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passou, na segunda-feira (24), por uma ablação por cateter para tratamento da fibrilação atrial.\nConforme o comunicado, o fluxo sanguíneo permanece estável e sem intercorrências nas últimas 24 horas.\nNa segunda-feira (24), Caiado recebeu a visita de familiares e está acompanhado das três filhas e da primeira-dama, Gracinha Caiado. O secretário de Saúde de Goiás, Rasível Santos, também esteve com o governador. Segundo Santos, Caiado apresenta boa recuperação, alimentou-se, despachou assuntos do governo nesta segunda-feira e atendeu ligações. O vice-governador, Daniel Vilela (MDB), também falou com ele por telefone.