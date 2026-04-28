A urgência do Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Amendoeiras foi fechada há seis meses. Com isso, o local mais próximo é a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Novo Mundo, a cerca de seis quilômetros de distância. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) defende que o fechamento faz parte de um processo de reorganização da rede de atenção e levou em conta a capacidade de outras unidades de urgência da capital para absorver a demanda.\nNo início de outubro de 2025, a urgência do Cais foi fechada, e a unidade de saúde passou a concentrar atendimento ambulatorial especializado nas áreas de nefrologia, neurologia, cirurgia geral, urologia, pediatria, gastroenterologia e dermatologia. Atualmente, o serviço funciona das 7 às 19 horas.\nSegundo moradores da região, desde que a urgência da unidade foi fechada, eles têm recorrido a locais como a UPA Novo Mundo e o Cais Vila Nova, ambos por volta de seis quilômetros de distância do Cais Amendoeiras, ou à UPA Chácara do Governador, a cerca de 15 quilômetros.