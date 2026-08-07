A Caixa Econômica Federal anunciou um leilão online com 87 imóveis espalhados por Goiás, com lances iniciais que variam de R$ 66,2 mil a R$ 3,3 milhões. Entre os imóveis estão apartamentos, casas, terrenos e uma fazenda. O evento oferece descontos de até 50% sobre o valor de avaliação de mercado.\nOs interessados já podem consultar os lotes e devem se cadastrar no site da Fidalgo Leilões para participar. O primeiro leilão será encerrado em 20 de agosto de 2026, às 10h, e o segundo, com imóveis que não forem vendidos na primeira etapa, ocorre em 26 de agosto, também às 10h. Há ainda uma etapa de licitação aberta, com encerramento em 1º de setembro, a partir das 10h. Todo o processo é feito pela internet e pode ter a participação de pessoas físicas e jurídicas.\nEntre os destaques está um terreno de 360 m² em Campos Belos, no Nordeste de Goiás, com lance inicial de R$ 66,2 mil, o menor valor entre os imóveis ofertados no estado.