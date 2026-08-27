-OUVINTE RECLAMAÇÃO (1.3449368)\nUm radialista de Caldas Novas recebeu uma reclamação inusitada durante o programa "O Povo Fala". Um ouvinte entrou em contato com a Rádio Tropical FM para reclamar de um vizinho que deixa um som de latidos de cachorro ligado a noite inteira. (Ouça o relato acima).\nEm entrevista ao Daqui, o radialista Alan Cássio disse que o ouvinte é antigo e que sempre participa dos programas. "Ele trouxe essa queixa de perturbação de sossego, relatando que o vizinho colocava sons de cachorro no alto-falante, com um som que se repetia", explica.\nMúsica alta, moto barulhenta ou até conversas em horários inapropriados podem atrapalhar o descanso. Mas, até para Alan, que já recebeu vários relatos, foi uma surpresa o fato de alguém colocar barulhos de latido para incomodar os vizinhos. "Deixou todos nós do estúdio surpresos e confesso que a gente deu risada porque é algo inimaginável", conta.