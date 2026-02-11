Uma operadora de caixa de supermercado, de 20 anos, levou um tapa no rosto de uma cliente, de 47 anos, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o capitão Victor Hugo da Polícia Militar de Goiás (PMGO), durante o atendimento, a cliente começou a contar um dinheiro para efetuar o pagamento, procedimento que houve demora, com isso a atendente solicitou que o próximo cliente da fila passasse à frente afim de agilizar o atendimento enquanto a outra cliente finalizava a contagem.\nUm vídeo registrado pelas câmeras de segurança do supermercado mostra o momento da agressão, quando a suspeita avança em cima da esteira e desfere o tapa no rosto da funcionária.\nÀ reportagem, a suspeita disse que não quer se expor e não tem nada a declarar.\nSegundo a PM, a vítima teve ferimentos leves no rosto, como corte superficial e vermelhidão. Ela foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor, avaliada pela equipe médica e liberada.