O fechamento de agências e postos de atendimento em todo País foi intensificado pela Caixa Econômica Federal. Mais recentemente, em Goiânia, foi a vez da agência do Parque Amazônia e de um PAB na Câmara Municipal. De acordo com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, a rede já perdeu cerca de 200 agências no País desde 2017. O movimento, que já é comum entre os bancos privados e tem sido impulsionado pela digitalização e o uso da inteligência artificial (IA), teria se intensificado entre 2024 e 2025 na Caixa, quando 163 unidades foram fechadas.\nDados do Banco Central revelam que 7.252 agências bancárias foram fechadas no País nos últimos dez anos. Para os sindicatos dos bancários, o fechamento de agências da Caixa vem provocando um conjunto de prejuízos sociais, econômicos e trabalhistas. Conforme a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT (Contraf-CUT), a redução da presença física da Caixa, responsável pela execução dos principais programas sociais do governo federal, prejudica a população mais vulnerável e desestrutura economias de municípios.