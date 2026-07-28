A Caixa Econômica Federal vai distribuir R$ 13,042 bilhões de lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a 138,2 milhões de trabalhadores. O montante, que corresponde a 89% do resultado do fundo em 2025, foi aprovado em reunião do Conselho Curador do FGTS nesta terça-feira (28).\nEm 2025, o Fundo de Garantia teve lucro de R$ 14,6 bilhões. Serão beneficiados trabalhadores com saldo na conta do FGTS em 31 de dezembro do ano passado. Um trabalhador pode ter mais de uma conta.\nCom a distribuição, a rentabilidade ficará em 6,90%, acima da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 2025, que foi de 4,26%, e vai cumprir decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 5.090. O crédito equivale a acréscimo de 1,87% no rendimento de cada conta.