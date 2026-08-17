Registro do sol em um ponto de Goiânia (Wesley Costa)\nGoiás deve registrar calor intenso e tempo seco nos próximos dias, semelhante a um "clima de deserto". Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo), o estado terá predomínio de sol em todas as regiões, influenciado por um bloqueio atmosférico. As temperaturas devem subir rapidamente ao longo do dia, com máximas elevadas no período da tarde, podendo chegar a 39°C. Além do calor, a umidade relativa do ar deve cair para níveis de alerta durante a tarde, chegando a cerca de 15%.\nÉ uma comparação. O que acontece no deserto? As noites são muito frias, e os dias, na hora do dia, muito quente. Tem uma inversão térmica muito rápida, e uma umidade baixa," explicou o gerente do órgão, André Amorim.\nConforme o Cimehgo, as regiões mais afetadas devem ser a norte e a oeste. Nesta segunda-feira (17), em Porangatu, a máxima prevista é de 39°C; já em Araguapaz, pode atingir 38°C. Na capital, a previsão é de temperatura máxima de 36°C, com a umidade variando entre 15% e 70% (veja a lista de cidades ao final do texto).