Duas cidades de Goiás registraram as temperaturas mais altas do país nesta segunda-feira, superando a marca dos 40 °C. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Cidade de Goiás atingiu 41,4 °C e São Miguel do Araguaia chegou a 41 °C, liderando o ranking nacional de calor.\nA alta histórica também atingiu a capital, que registrou 38,3 °C. Segundo a Tv Anhanguera, foi o dia de agosto mais quente em Goiânia dos últimos 89 anos.\nCom o calor extremo associado à queda drástica na umidade relativa do ar, o estado enfrentou um dos dias mais críticos do ano, com índices de umidade se aproximando ao nível de alerta de 12%.\nVariação entre bairros de Goiânia\nDe acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo),\nhouve variações de temperatura registradas em Goiânia, devido às diferentes estações de medição. Segundo o especialista, a localização dos termômetros na área central da cidade influencia diretamente nas maiores marcas registradas.