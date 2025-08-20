Homem se hidrata perto do Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás: baixa umidade do ar pede muita água e proteção contra raios solares (Wesley Costa / O Popular)\nA cidade de São Miguel do Araguaia, no norte goiano, registrou 38°C na terça-feira (19), de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimhego). Conforme o instituto, o calor intenso no estado baixou o nível da umidade relativa do ar, considerado de alerta após apontar 18%.\nAs temperaturas devem continuar nessa média até o final de setembro, segundo o gerente do Cimhego, André Amorim. As regiões norte e oeste são as mais atingidas pelo calor. Outras cidades mais quentes apontadas pela meteorologia são: Porangatu, Araguapaz e Aruanã, com 37°C cada um.\nGoiás tem o dia mais frio do ano, diz Cimehgo\nNesta quarta-feira (20), o céu deve permanecer claro com predomínio de sol, intensificado pela ação de uma massa de ar quente e seco que está localizada em cima do Brasil central, conforme a previsão. Em Goiânia, haverá predomínio de sol, temperatura máxima podendo chegar aos 33°C e umidade relativa do ar variando entre 18% a 65%.