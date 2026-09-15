O forte calor em Goiás já fez o consumo de energia aumentar 7% entre julho e agosto, que tradicionalmente sempre foi o mês de menor demanda. Mas a estimativa da Equatorial Goiás é que as altas temperaturas intensas pode elevar a demanda em até 30% até o mês de outubro. Consumidores já começaram a reclamar do aumento no valor das faturas.\nQuando o calor aumenta, é natural que o ar-condicionado e o ventilador fiquem ligados por mais tempo e que a geladeira seja aberta várias vezes ao dia. Mas esse conforto costuma se refletir, algumas semanas depois, uma conta de energia bem mais alta que nos meses anteriores. Por isso, a Equatorial Goiás também faz um alerta aos clientes: é importante que cada família se prepare dentro de casa para este período.\nOs dados dos últimos anos mostram que, entre agosto e outubro, o consumo médio de energia dos clientes residenciais goianos aumenta significativamente. Em 2024, por exemplo, o consumo médio passou de 184 kWh em agosto para 206 kWh em setembro, um aumento de cerca de 12%. Em outubro, o consumo chegou a quase 239 kWh, representando um crescimento de aproximadamente 29% em relação a agosto. O comportamento se repetiu em 2025[TEXTO]. No acumulado, o aumento entre agosto e outubro também ficou próximo de 30%.