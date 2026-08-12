Uma massa de ar quente está sobre o estado, que passou a registrar elevação nas temperaturas neste mês desde domingo (9). Na segunda-feira (10), a estação de medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) da Avenida Paranaíba, em Goiânia, marcou 38,3°C, batendo o recorde de temperatura para agosto desde o início das medições, em 1937. O recorde anterior para o mês havia sido de 37,7°C, registrado no ano de 2011. No mesmo dia, a Cidade de Goiás marcou 41,4°C, e São Miguel do Araguaia atingiu 41,1°C.\nPorém, outras estações do Inmet na capital registraram índices diferentes, como a estação próxima ao Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, com 35,3°C, e a do Setor Santa Genoveva, com 35,4°C. Essa variação de valores dentro do mesmo município é atribuída à densidade de urbanização, asfalto e construções na área central da cidade.