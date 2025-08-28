A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (27), o projeto de lei do vereador Lucas Vergílio (MDB) que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo. A matéria não constava originalmente na pauta, mas foi incluída por inversão e recebeu apenas um voto contrário, da vereadora Rose Cruvinel (UB). O texto segue agora para a primeira votação em plenário.\nO projeto havia sido arquivado pela CCJ antes do recesso parlamentar, sob a alegação de que implicaria em renúncia de receita. Após recurso do autor, o plenário decidiu pelo desarquivamento em 12 de agosto, com votos contrários de Aava Santiago (PSDB), Markim Goyá (PRD) e Wellington Bessa (DC). Vergílio contestou o argumento, sustentando que não há impacto financeiro negativo.\nCâmara desarquiva projeto que revoga a taxa do lixo