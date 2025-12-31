Mesmo aprovada em definitivo pela Câmara Municipal de Goiânia, a revogação da Taxa de Limpeza Pública (TLP) não deve produzir efeitos imediatos. O projeto passou nesta terça-feira (30) sem votos contrários, mas com emenda articulada entre vereadores da base e o Paço Municipal que condiciona a validade da lei à apresentação de estudo de impacto financeiro, medidas de compensação da renúncia de receita e aval da Secretaria Municipal da Fazenda.\nA proposta, de autoria do vereador Lucas Vergílio (MDB), vai agora para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB).\nO POPULAR mostrou na segunda-feira (29) que, na prática, a emenda de Thialu Guiotti (Avante) dificulta a imediata derrubada da TLP, que foi aprovada pela Câmara no fim de 2024 e começou a ser cobrada dos goianienses em julho deste ano.\nApós manobra, revogação da taxa do lixo volta à estaca zero