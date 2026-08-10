A Câmara de Goiânia teve mais sessões dedicadas a homenagear pessoas do que para votar projetos de lei, no primeiro semestre de 2026. Das 230 sessões realizadas entre janeiro e junho, incluindo a primeira quinzena de julho, apenas 54 foram ordinárias - quando se apresentam, discutem e votam propostas. As outras 176, entre solenes e especiais, serviram para entregar medalhas, comendas, títulos de cidadania goianiense e diplomas de homenagem. Na prática, a cada 4 sessões da Casa, 3 foram para homenagear alguém - isto é, quase 77% do total.\nEm ano eleitoral, quando cerca de metade dos vereadores deve disputar as eleições, o Legislativo municipal homenageou quase 16 mil pessoas. As informações constam do relatório semestral de atividades da Diretoria de Cerimonial da Casa.\nQuestionada, a Câmara justificou o número elevado de condecorações como “reflexo da ampla representação dos múltiplos segmentos que compõem a comunidade goianiense”. “Os 37 vereadores são eleitos para representar e defender os interesses públicos dos diversos segmentos”, afirmou a nota enviada pela assessoria.