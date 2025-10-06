Uma câmera do circuito interno do elevador de um hotel da região central de Palmas registrou momentos após empresário e publicitário Vinicius Camargo, de 43 anos, ser apontado como suspeito de agredir a namorada no estabelecimento. Nas imagens, a vítima, de 29 anos, tenta entrar no elevador, mas é impedida por ele. Logo depois, os dois aparecem, e ela já está com o rosto ensanguentado.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Suspeito de agredir namorada em hotel é solto após audiência de custódia\nO caso aconteceu na tarde de sexta-feira (3), na Quadra 201 Sul. A defesa de Vinícius não deu detalhes sobre o caso, mas informou que ele passou por audiência de custódia neste sábado (4) e foi concedida a liberdade provisória (veja nota na íntegra abaixo).\nEm um dos vídeos, a mulher tenta entrar no elevador e é puxada pelo namorado. Em outro, a câmera do elevador flagra o casal entrando e a mulher com o rosto ferido e sangrando. Ele limpa o rosto dela com a camiseta, enquanto a própria vítima tenta estancar o sangue que escorria do nariz.