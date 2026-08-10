O caminhão envolvido em acidente que matou oito pessoas na GO-010, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, estava a 120 km/h no momento da colisão com um ônibus, informou a Polícia Científica. Em entrevista à TV Anhanguera, o perito e coordenador do órgão na cidade, Fernando Cesar Lerbach, afirmou que informações recuperadas do tacógrafo mostram que o veículo trafegava a 130 km/h antes da curva e reduziu a velocidade pouco antes da batida.\nO que nós conseguimos de informação e de vestígio mesmo, com a recuperação das informações do tacógrafo do caminhão, é que ele vinha na descida imprimindo a velocidade de 130 km/h. Um momento antes da curva, ele reduz para 120 km/h e, é, no momento da colisão, ele tá nessa velocidade de 120 km/h”, disse o perito.\nO acidente aconteceu na manhã da última sexta-feira (7). O ônibus seguia de Brasília para Uberlândia, em Minas Gerais, quando foi atingido pelo caminhão. Dois carros também se envolveram na batida.