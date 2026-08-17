Caminhão quase centenário hoje serve como depósito de pneus (Fabrício Vera)\nParte da relação oficial de bens tombados do município, o caminhão Ford 1929, que por décadas ficou exposto no Parque Zoológico de Goiânia, está guardado e fora de exibição há cerca de 15 anos. O veículo foi retirado do local em 2011, durante a reforma do parque. Desde então, permanece no estacionamento da área administrativa, com sinais de desgaste, e a caçamba passou a ser usada para armazenar pneus.\nPróximo de completar 100 anos, o veículo faz parte da história do Zoológico desde o fim dos anos 1960, quando chegou ao local e ficou exposto ao lado do Museu de Ornitologia José Hidasi. O jornal apurou que o Ford precisa passar por uma restauração, mas, até o momento, não há previsão para o serviço nem para que o caminhão volte à exposição. Procurada, a Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), responsável pelo Zoológico, não se pronunciou até o fechamento desta edição.