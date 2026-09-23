Bíblia foi encontrada intacta dentro de caminhão incendiado (Arquivo Pessoal/Letícia Martins)\nLetícia Pereira Martins continua usando a Bíblia que ficou intacta após o caminhão dela ser incendiado. O livro estava guardado na porta do motorista do veículo, que ficou completamente destruído. Para a caminhoneira, manter a Bíblia por perto é uma forma de se lembrar da fé, mesmo em momentos difíceis.\nEla foi um presente de aniversário, sempre a guardo comigo. Ela fica comigo na minha bolsa. É um sinal de que Deus não me abandonou apesar de toda a dificuldade que a gente está passando. É a prova de que Deus está comigo", disse.\nA caminhoneira ganhou a Bíblia de presente de aniversário em 2017, na empresa onde trabalhava. Após o incêndio, Letícia passou a fazer diárias em uma transportadora, onde pega as encomendas na base de Palmas e as leva até o depósito em Gurupi todos os dias.