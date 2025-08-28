Um caminhoneiro de 37 anos foi preso por suspeita de estupro de vulnerável em Araguatins, no norte do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem chegou à casa da vítima após segui-la na saída da escola.\nO suspeito foi localizado em um posto de combustível na Avenida Araguaia, na tarde de quarta-feira (27), após denúncia. Conforme os militares, o homem apresentava sinais de uso de álcool ou substâncias psicoativas.\nO nome do suspeito não foi informado e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nHomem morre atropelado enquanto empurrava moto usada em assalto\nPai chora ao falar sobre a morte de estudante de medicina em acidente na BR-060\nCaminhão de dupla sertaneja atropela pessoas durante festa em Itaberaí, diz Corpo de Bombeiros\nAinda segundo a PM, a vítima e testemunhas fizeram o reconhecimento do suspeito. Ele foi encaminhado à 3ª Central de Atendimento da Polícia Civil e, após os procedimentos legais, foi levado para a Unidade Prisional de Araguatins.