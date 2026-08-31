Zé Santana da Viola, 86 anos, ex-vereador e ex-prefeito: na disputa (Divulgação/Arquivo pessoal)\nUma diferença de 65 anos separa Zé Santana da Viola e Maju Ferrari. Os dois são, respectivamente, o candidato mais velho e a mais jovem da eleição deste ano em Goiás. Aos 86 anos, o pecuarista vai disputar o oitavo pleito, depois de já ter sido vereador e prefeito de Itapaci. Já a estudante de Direito Maju, de 20, estreia nas urnas após tomar gosto pela política durante um estágio na Câmara de Goiânia. Os dois são filiados ao PT.\nSegundo Maju, sua história com a política começou há mais tempo, quando, com 15 anos, mudou de uma escola pública para uma particular, após conseguir uma bolsa de estudos. “E foi ali que eu tive um choque de realidade. Eu comecei a perceber a diferença de qualidade de ensino e de oportunidades. Comecei a me questionar por que as coisas funcionam desse jeito”, afirmou.