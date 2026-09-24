Realizado no auditório da Rede Anhanguera, evento transmitido ao vivo pelo rádio e na internet colocou frente a frente os quatro concorrentes ao governo estadual (Weimer Carvalho/O Popular)\nO POPULAR e a rádio CBN Goiânia promoveram nesta quinta-feira (24) um debate com candidatos ao governo de Goiás. O encontro aconteceu no auditório da Rede Anhanguera, em Goiânia e foi transmitido ao vivo pela rádio CBN Goiânia, 97,1 FM, pelos sites do jornal e da rádio e nos canais do YouTube dos dois veículos.\nParticiparam do debate os quatro candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional, citados em ordem alfabética: Daniel Vilela (MDB), Luis Cesar Bueno (PT), Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL).\nO debate foi dividido em quatro blocos de discussão. Confira abaixo um resumo dos principais pontos discutidos em cada bloco.