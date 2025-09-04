Pessoas que usam canetas emagrecedoras para fins estéticos estão colocando sua saúde em risco. A aquisição desses produtos fora de farmácias aumenta consideravelmente as chances de complicações. Especialistas ouvidos pelo jornal ressaltam que é imprescindível que essas substâncias sejam utilizadas apenas com prescrição médica e adquiridas exclusivamente em farmácias.\nNa sexta-feira (29), uma operação da Polícia Civil de Goiás apreendeu 32 canetas emagrecedoras falsificadas, vendidas a R$ 4,3 mil cada uma, em um camelódromo no Setor Campinas, em Goiânia. Os medicamentos imitavam a embalagem do medicamento Mounjaro, da farmacêutica norte-americana Eli Lilly. Uma pessoa foi presa e um adolescente apreendido durante a ação. O homem, de 30 anos, pagou fiança e foi solto na segunda-feira (1º).\nA aquisição de canetas emagrecedoras de maneira ilegal é feita por pessoas que não possuem receita médica, já que, desde junho deste ano, as farmácias só podem vender o produto com a retenção do documento. A determinação foi da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).