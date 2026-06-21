O Jornal do Campo deste domingo ensina uma receita que não pode faltar nas festas juninas: canjica. A versão preparada pela chef de cozinha Idê Tavares mantém a tradição do prato, mas ganha um toque especial com leite em pó, creme de leite e amendoim torrado, que deixam a sobremesa ainda mais cremosa.\nSegundo Idê, a receita surgiu a partir da canjica que a mãe dela costumava fazer quando ela era criança. Com o passar dos anos, novos ingredientes foram incorporados ao preparo.\nIngredientes\n1 pacote de canjica (500 g)\n1 litro de leite\n400 g de leite condensado\n200 g de leite em pó\n400 g de creme de leite\n1 pitada de sal\n200 ml de leite de coco\n200 g de amendoim torrado e triturado\n300 g de açúcar\nCanela em pó a gosto\nModo de preparo\nDeixe a canjica de molho em água por cerca de 12 horas.\nEscorra a água e cozinhe os grãos na panela de pressão apenas com água por aproximadamente uma hora e meia, ou até que fiquem bem macios.