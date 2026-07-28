-Cantor de fortaleza (1.3438243)\nUm cantor de Fortaleza, no Ceará, que estava em situação de rua, teve sua vida transformada depois de receber a ajuda do empresário goiano Rafael Cabral, que se empenhou em encontrá-lo. Em vídeo compartilhado nos perfis de ambos nas redes sociais, Tiago Viana se emociona: “Vai mudar minha vida”.\nEm uma ligação de vídeo entre Cabral e Viana, o empresário pergunta se ele está bem e o cantor se emociona durante a resposta: “Tô melhor ainda! Estou falando com as pessoas que isso vai mudar minha vida. E eu não tô acreditando sabe?”, ressalta o cantor.\nCabral questiona: "Se você tiver a oportunidade, você quer mudar? Vai honrar essa oportunidade?". Viana afirma que pretende agarrar a chance com "unhas e dentes", promete não desperdiçar a oportunidade e agradece o empresário.