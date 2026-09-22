(Reprodução/Instagram Rick)\nO cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, morreu após o helicóptero em que estava desaparecer durante um voo em Santa Catarina. A aeronave foi localizada nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros do estado confirmou que não há sobreviventes. Cinco corpos foram encontrados no local, mas a identidade de uma das vítimas ainda não foi divulgada. As informações são do g1 de Santa Catarina.\nAlém de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto da aeronave. A identidade dos dois últimos ainda não foi informada pelas autoridades.\nO helicóptero havia decolado de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense, na tarde de segunda-feira (21). A aeronave, utilizada por Rick e Bruno Avelar, não chegou ao destino previsto.