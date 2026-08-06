O cantor sertanejo Alcemir da Luz Carlos Filho, conhecido como Eduardo, da dupla com Derick, foi internado após apresentar uma queda acentuada no número de plaquetas. Ele havia dado entrada em um hospital de Orizona, no sul goiano, na segunda-feira (3) e foi transferido para o Hospital das Clínicas (HC), em Goiânia, durante a madrugada desta quarta-feira (5). Segundo a equipe do artista, ele está estável.\nEm comunicado publicado nas redes sociais, o perfil da dupla pediu doação de sangue de qualquer tipo. Conforme a assessoria, também há necessidade de transfusão de plaquetas. Para doar, é preciso procurar o Hospital das Clínicas, na capital, e informar o nome dele.\nCantor apresentou hematomas e sangramento\nSegundo a equipe, os primeiros sinais surgiram na semana passada, quando apareceram hematomas na pele. Na segunda-feira (3), Eduardo procurou atendimento em Orizona após apresentar sangramento na gengiva. Exames apontaram que a quantidade de plaquetas estava em 16 mil. Na terça-feira (4), o número caiu para 14 mil.