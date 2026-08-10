-VÍDEO DAQUI CANTOR VAN (1.3443135)\nO sonho de viver da música sertaneja trouxe o cantor e compositor Gui Redel, de 23 anos, de Três de Maio, no interior do Rio Grande do Sul, para Goiânia. Na capital goiana,considerada um dos principais polos do gênero no País, o músico encontrou uma forma inusitada de divulgar o próprio trabalho: transformou uma van em um estúdio musical itinerante e passou a se apresentar pelas ruas e em frente a bares da cidade.\nA ideia, segundo Gui, surgiu durante um sonho. “Eu sonhei com esse vídeo da van cantando, dirigindo, abrindo a porta da van. Todas as ideias eu sonhei”, contou ao DAQUI.\nDepois de conseguir colocar o projeto em funcionamento, o cantor passou a utilizar a van para fazer apresentações pontuais, gravar músicas e estabelecer contato com compositores e profissionais que atuam no mercado sertanejo em Goiás.