A cantora gospel Ana Clézia, de 38 anos, morreu nesta sexta-feira (5), em Palmas. Conhecida por integrar a dupla gospel Ana Clézia e Laudicéia, a artista estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Palmas (HGP). A morte dela gerou forte comoção entre familiares, amigos e a comunidade evangélica do Tocantins.\nDe acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (4), o estado de saúde de Ana Clézia era considerado grave. Ela estava em coma e enfrentava complicações como pressão arterial baixa e pneumonia associada à ventilação mecânica.\nA equipe médica chegou a iniciar um procedimento de hemodiálise na quinta-feira, mas a intervenção precisou ser interrompida devido à instabilidade clínica da paciente. Na ocasião, familiares, amigos e membros da comunidade evangélica mantinham correntes de oração pela recuperação da cantora.