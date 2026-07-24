Exames laboratoriais devem apontar as causas das mortes de quatro capivaras no Jardim Botânico, em Goiânia. Os corpos dos animais foram encontrados boiando no Lago 2 do parque, no trecho em frente à Avenida Botafogo, no Jardim das Esmeraldas, entre os dias 22 de junho e 17 de julho deste ano.\nTrês das capivaras foram encontras pela equipe do Jardim Botânico em estado avançado de decomposição, o que impossibilitou a realização da necropsia. Apenas uma delas foi enviada para o procedimento.\nEm nota, a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) afirma que aguarda a conclusão dos exames laboratoriais e das demais avaliações técnicas, pois faltam elementos suficientes que estabeleçam uma relação com o ambiente em que os animais estão inseridos ou algum tipo de intervenção que possa ter causado o óbito deles.