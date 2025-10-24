Uma menina de 4 anos morreu após o carro em que ela estava capotar em uma estrada vicinal e bater em uma cerca, em Monte Santo do Tocantins, na região oeste do estado. A criança foi identificada como Luísa Leôncio Pereira, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nO acidente aconteceu nas proximidades do povoado Campina Verde na tarde de quinta-feira (23). A criança estava acompanhada da avó, que não teve o estado de saúde informado, e de um homem de 42 anos que estava dirigindo.\nSegundo a Polícia Militar (PM), familiares e moradores da região informaram que o motorista perdeu o controle da direção, o que provocou o capotamento. O carro ainda bateu em uma cerca às margens da estrada. O condutor não foi encontrado no local após o acidente.\nHomem morre engasgado com salgado em padaria de Goiânia