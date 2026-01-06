Ender Camacho, 30 anos, vidraceiro venezuelano: "Agiram pela segurança do país e proteção de seu povo, mas não podemos esquecer que a soberania não foi respeitada” (Wildes Barbosa/O Popular)\nVenezuelanos que vivem em Goiás consideram a ação dos Estados Unidos à Venezuela – com a captura do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores – como positiva. Vindos de um país em crise econômica e social, eles esperam que a medida solucione os impasses. Alguns ainda citam apreensão diante da motivação do presidente Donald Trump para a retirada do líder venezuelano, e cobram por uma transição que beneficie os cidadãos sul-americanos.\nA ofensiva estadunidense contra a Venezuela foi intensificada no ano passado, com bloqueio e apreensões de navios petroleiros, envio de navios e aeronaves militares à costa venezuelana, e ameaças de guerra. Mas foi no sábado (3) que a mesma se concretizou, após invasão da residência oficial e retirada do casal.