Carlinhos Cachoeira havia sido preso em São Paulo (Diomício Gomes)\nO empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi solto horas após ter sido detido ontem, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pela Polícia Federal. A soltura foi divulgada pelo advogado de defesa de Cachoeira, Arthur Paulino. “Já está solto, a decisão de sua soltura já foi cumprida”, afirmou.\nConforme o mandado de prisão preventiva, obtido pelo repórter Bruno Tavares, da TV Globo, a ordem de prisão de Carlinhos partiu da 8ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), no âmbito de um processo por injúria, calúnia e difamação. O mandado de prisão foi expedido na segunda-feira (11). Segundo Paulino, a prisão ocorreu porque ele não foi encontrado nos endereços citados no documento.