Com um rico calendário festivo, que mistura carnaval de rua e tradições religiosas, a folia em Goiânia foi marcada pelo paradoxo. Ontem, milhares de jovens que optaram por um encontros religioso no Goiânia Arena, contrastaram com o colorido das fantasias do Bloco Carrinho de Mão Elétrico, realizado próximo ao local onde está sendo promovida a edição de 2026 da União da Mocidade das Assembleias de Deus de Goiás (Umadego).\nA conferência chegou à sua 63ª edição neste ano. O evento começou no sábado (14) e termina hoje. Segundo o pastor Biramar Costa, ou Bira, cerca de 15 mil jovens se inscreveram. Outras 8 mil pessoas não conseguiram ficaram de fora devido ao alcance do teto pré-determinado.\nPara se inscreverem, os jovens pagaram R$ 149,90, que dava direito à camiseta bege com a frase “Jovens Fortes” e a uma pulseira de acesso. A arrecadação do evento ficou em cerca de R$ 2,2 milhões. O pastor Bira disse que esse valor é utilizado para pagar o evento, que é realizado há 21 anos e traz, em 2026, 37 convidados, entre cantores e preletores.