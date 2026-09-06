O Sabores do Campo deste domingo ensina uma receita que mistura tradição e técnicas contemporâneas. É a carne de lata estilizada, preparada pelo chef Guilherme Nadler, em Pirenópolis. O prato é servido com purê de requeijão e tomate confitado.\nA carne de lata é preparada com uma técnica antiga de conservação dos alimentos. Segundo o chef, a carne era mantida completamente coberta pela gordura para evitar o contato com o oxigênio e, assim, durar por mais tempo.\nA receita remete principalmente à alimentação de tropeiros e sertanejos, que precisavam transportar comida durante viagens mais longas. Nesta versão, depois de preparada e conservada na banha, a carne é desfiada, temperada, moldada e selada antes de ser servida.\nIngredientes\nCarne de lata\n250 g de pernil de porco\nAzeite\n25 g de requeijão\nBanha de porco