Uma carreta carregada de soja bateu contra quatro automóveis, no Km 385 da BR-60, em Rio Verde, região sudoeste do estado. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (25). Segundo a concessionária que administra a via, o Consórcio Rota Verde prestou atendimento à ocorrência e fez a limpeza da via. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas fatais.\nO acidente aconteceu após um congestionamento causado por outro acidente na mesma via. A carreta de soja estava em uma descida e, ao perceber o trânsito repentinamente mais lento, conduziu a carreta para o lado esquerdo da via, pista de alta velocidade, segundo a polícia.\nAcidente entre van e caminhão deixa 9 feridos na BR-020, em Formosa\nMotorista morre após carro bater contra carreta na GO-330, em Ipameri\nDois morrem após colisão entre moto e caminhonete na BR-226, em Palmeiras do Tocantins