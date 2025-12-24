-VÍDEO CARRETA (1.3353615)\nSeis carros estacionados foram atingidos por uma carreta desgovernada na noite desta terça-feira (24), na Vila Jaiara, em Anápolis, região central de Goiás. O acidente aconteceu por volta das 20h na Avenida Bernardo Sayão, ao lado do 28.º Batalhão de Polícia Militar (BPM), da cidade (assista acima).\nAo DAQUI, a Polícia Militar informou que não houve vítimas, apenas danos materiais. O motorista, Gilson Alves dos Santos, foi ao local e relatou à PM que o veículo se moveu sozinho.\nCaminhão carregado de gado tomba na BR-153; motorista e criança ficam feridos\nAcidente na BR-153 mata mulher grávida e dois filhos em Colinas do Tocantins\nAdolescente dançarino morre ao cari de 'Trem da Alegria'\nSeis carros foram atingidos por veículo desgovernado (Reprodução/Divulgação 28º Batalhão da PM de Anápolis)