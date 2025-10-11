A Carreta da Saúde da Mulher, iniciativa do Ministério da Saúde, deve atender até 1,5 mil pacientes da rede pública de Goiânia neste mês por meio do programa Agora Tem Especialistas. O veículo está estacionado no Hospital Municipal e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), no Conjunto Vera Cruz, e iniciou os atendimentos nesta sexta-feira (10).\nOs serviços são realizados exclusivamente via regulação municipal, ou seja, não há atendimento por demanda espontânea. Durante o Outubro Rosa, a ação prioriza a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Em novembro, a carreta será levada a outras cidades de Goiás.\nA carreta oferece consulta, exames, rastreamento, diagnóstico e, em alguns casos, até tratamento. Se forem identificadas, por exemplo, lesões no colo do útero, os profissionais que atuam na unidade realizam a retirada. A previsão é de que sejam realizados cerca de 4,6 mil procedimentos na capital. Casos com suspeita ou confirmação de câncer serão encaminhados ao Hospital de Câncer Araújo Jorge para tratamento.