Um carro foi arrastado por uma enxurrada e jogado para fora da rua durante a forte chuva que atingiu Aparecida de Goiânia, na quinta-feira (25). Imagens registradas por moradores mostram o veículo sendo levado pela correnteza na Rua 10, no Jardim Tiradentes. Apesar do susto, o motorista não se feriu e conseguiu sair do carro quando a água começou a baixar.
No vídeo, é possível ver que o veículo perde o controle ao passar próximo ao cruzamento e é empurrado pela força da água até parar em meio à vegetação. Moradores aparecem gritando e tentando alertar o condutor sobre o perigo. A poucos metros dali, há um buraco com cerca de 10 metros de profundidade, próximo a uma estrutura de canalização de água da chuva.