-Carro pega fogo enquanto abastecia em Anápolis (1.3350250)\nUm carro pegou fogo enquanto abastecia em um posto de combustíveis de Anápolis, na região central do estado. Imagens de câmera de segurança mostram quando as chamas começam e a ação rápida dos funcionários com extintores de incêndio. Não há informação de feridos.\nUm vídeo gravado pelas câmeras de segurança do posto de combustíveis mostra quando o carro chega e para ao lado da bomba. Logo depois que o frentista coloca a mangueira de abastecimento, é possível ver as chamas na parte da frente do veículo, embaixo do capô.\nCarreta pega fogo e atrapalha trânsito na ponte entre Palmas e Luzimangues\nIncêndio aumenta tensão na reta final da COP30 em Belém\nHomem morre após levar choque em fio de internet dentro de casa, diz polícia\nAinda nas imagens, é possível ver o motorista e o passageiro descerem rapidamente do carro. Funcionários do posto também aparecem no vídeo com extintores de incêndio e conseguem apagar o fogo.