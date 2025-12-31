A morte de Lucas Batista de Alencar Cirqueira Costa, de 31 anos, encontrado dentro de um carro que avançou em um píer da Praia da Graciosa, em Palmas, ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. Ele era servidor público e foi descrito por familiares como uma pessoa tranquila e motivadora.\nO acidente aconteceu no dia 19 de dezembro deste ano e ainda não há informações sobre como e o motivo de o carro de Lucas ter avançado no píer e caído na água. O g1 reuniu informações sobre o que se sabe do caso até o momento. Confira:\nQuem era a vítima?\nLucas Batista era servidor público do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins e filho do ex-prefeito de Jaú do Tocantins, João Cirqueira. Ele tinha planos de se casar em 2026 com sua noiva, Cristiane Lino, com quem mantinha um relacionamento de oito anos.