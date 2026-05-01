-VÍDEO CARRO PEGANDO FOGO (1.3404780)\nDois carros da Secretaria de Trânsito pegaram fogo no pátio em Goiânia na madrugada do feriado desta sexta-feira (1º). A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) acredita que o fogo foi causado por uma pane elétrica em um dos veículos que estava sendo utilizado no dia anterior, e o fogo acabou danificando o carro estacionado ao lado. Não houve feridos. (veja vídeo acima)\nEm nota, a SET informou que registrou um boletim de ocorrência para apurar o que causou exatamente o incêndio. Mas acredita que o fogo tenha sido causado pela própria viatura (leia nota na íntegra ao final do texto).\nO veículo de onde partiu o incêndio foi utilizado na madrugada de quinta-feira (30). No vídeo compartilhado pela secretaria, mostra que as chamas tomaram o veículo, queimaram a parte da frente do carro e, rapidamente, todo o veículo ficou em chamas. Além disso, o outro carro estacionado ao lado também foi danificado. Já os outros veículos que também estavam estacionados no pátio não foram atingidos.