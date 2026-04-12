-Vídeo: carros de luxo (1.3397434)\nUm comboio de carros de luxo chamou a atenção nas ruas de Goiânia. O vídeo, que está repercutindo na internet, foi publicado em uma rede social nesse sábado (11) e já acumula mais de 500 mil visualizações. As imagens aéreas mostram dezenas de veículos passando por uma via próxima à GO-020, na região dos condomínios (assista acima). Entre os modelos de luxo, havia Porsche, Ferrari, Lamborghini, Mercedes e BMW, com alguns avaliados em R$ 8 milhões\nO desfile foi um evento que, segundo Samuel Ivanaskas, um dos organizadores, reuniu cerca de 80 veículos. O jovem também destacou o caráter social dos encontros.\nA ideia surgiu como um meio de reunir os amantes de carros, os proprietários, e a gente sempre dedica esse tempo para conversar sobre carros. Além disso, a gente consegue doações através dos proprietários de mais de 100 cestas básicas por evento”, explicou Samuel.