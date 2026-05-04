Os tocantinenses têm até esta quarta-feira (6) para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral. Após o prazo, o cadastro eleitoral será fechado para as eleições gerais de outubro.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Cartórios eleitorais funcionarão em plantão neste fim de semana; confira\nPara atender à demanda, a Justiça Eleitoral do Tocantins ampliou o horário de funcionamento dos cartórios. Ao todo, 33 zonas eleitorais do estado estão atendendo das 8h às 18h.\nParte dos serviços pode ser feita pela internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), na área de Autoatendimento Eleitoral.\nO comparecimento presencial é obrigatório apenas para o primeiro título de eleitor e para procedimentos que exigem coleta de biometria.