A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) deve adquirir a antiga casa onde morava o escritor e folclorista Bariani Ortêncio, no Centro de Goiânia. A compra foi aprovada dentro de um projeto que visa implantação do Centro Cultural do Legislativo Goiano na residência de traços da arquitetura modernista, cuja proposta é também manter e preservar o acervo histórico de Bariani. O imóvel já chegou a ter a venda anunciada em R$ 5,9 milhões, mas o valor a ser pago pela Alego à família do escritor falecido em 2023 ainda não está fechado.\nDe autoria do deputado estadual Mauro Rubem (PT), presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da Assembleia, o projeto aprovado na segunda-feira (22) prevê a criação do Centro Cultural do Legislativo Goiano e do Centro de Comunicação Pública, Democracia e Direitos do Legislativo Goiano, em dois imóveis distintos. O primeiro, que deve abrigar a sede da Diretoria de Cultura da Casa, será instalado na antiga casa de Bariani Ortêncio, situada na Rua 82, em frente à Praça Cívica, após articulações entre a família e parlamentares.