O Programa Casa Nova Servidor, com mil moradias subsidiadas para servidores públicos de Goiânia, foi lançado nesta quarta-feira (10) pelo prefeito Sandro Mabel, União Brasil. As inscrições começam nesta quinta-feira (11) e vão até o dia 11 de julho pelo site da prefeitura. Após as inscrições, os interessados vão participar de um sorteio e análise de documentos. A entrega dos apartamentos da primeira etapa está prevista para outubro.\nSem dúvida, esse é um marco histórico. Esta gestão está fazendo história porque, além da questão da habitação, uma habitação voltada com o perfil do servidor público municipal, nós pensamos nas áreas, na localidade, o acesso ao Paço e, mais do que isso, um valor de subsídio que realmente viabilize a entrada e a condição para que ele possa adquirir seu imóvel próprio”, afirmou o secretário de habitação, Juliano Santana, em entrevista coletiva.