Um concurso de forró movimentou e atravessou a madrugada na cidade de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, no último final de semana. De acordo com a Secretaria de Cultura da cidade, o concurso durou 24 horas, tendo início às 21h do sábado (23) e encerramento às 21h do domingo (24). Na premiação, o casal vencedor do 1° lugar recebeu um prêmio de R$ 8 mil.
Um vídeo divulgado pela secretaria mostra os casais finalistas rodando e dançando pela pista de dança (veja acima).
Conforme a secretaria, o evento contou com a participação de bandas tocando e cantando ao vivo, além da presença de DJs para animar a festa. Os casais ocupantes do 2° e 3° lugar levaram para casa os prêmios de R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente.
O concurso Forró 24h 2025 teve o apoio da prefeitura da cidade e aconteceu na Praça Central. Para participar os interessados tinham que ser maiores de idade, apresentar documento com foto e levar 1kg de alimento não perecível. O concurso foi aberto para todo Brasil, de acordo com a secretaria de Cultura.