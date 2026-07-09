-Pedido casamento (1.3431146)\nO que começou como um desafio de 160 quilômetros sobre duas rodas transformou-se em uma história de amor com final feliz na 13ª edição do Pedal da Fé. Um casal de ciclistas que se conheceu na Romaria ficou noivo um ano depois a caminho da Festa do Divino Pai Eterno. Gilberto Pontes de Oliveira pediu Luciene Ribeiro em casamento em frente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Nova Fátima, um dos pontos de parada do percurso. O pedido contou com buquê de flores e emocionou a todos que estavam presentes (assista acima).\nO casal se conheceu na edição do ano passado do evento. Curiosamente, apesar de frequentarem o pedal há anos, nunca haviam se "esbarrado" até decidirem, juntos, fazer o caminho de volta de Trindade pedalando. Foi nesse percurso de retorno que a conversa fluiu e o relacionamento começou.