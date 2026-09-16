Um casal de tucunarés foi filmado protegendo os próprios filhotes no Balneário Tiraressaca, em Sampaio, na região norte do Tocantins. A cena foi registrada pelo produtor rural Moura Júnior, de 24 anos, que avistou os peixes de uma ponte no dia 10 de setembro.\nO comportamento chamou a atenção do produtor, que pegou o celular para registrar a cena. Segundo ele, o que mais impressionou foi a forma como os peixes permaneciam próximos aos filhotes.\nChuva de granizo deixa paisagem coberta de branco em Goiás; vídeo\nCidades de Goiás entram em alerta para tempestade com granizo\nJaú de 1,5 metro pescado no Rio Araguaia levou quase uma hora para ser capturado, diz guia\nProteção dos filhotes\nO biólogo Hugo Buratti Neto explicou ao g1 que os peixes registrados são um casal de tucunarés da espécie Cichla piquiti, mais conhecida como tucunaré-azul.