Um casal que usava a filha da mulher e enteada do homem para atrair crianças foi condenado a quase 400 anos de prisão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade, segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). O casal foi condenado pela prática de estupro contra crianças e pelo armazenamento de material de pornografia infantil. De acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO), para atrair as crianças, eles convidavam as amigas da menina para brincar na residência em que moravam, e a mulher também oferecia serviços como babá às vizinhas, em Morrinhos. Ao menos dez crianças com idades entre 3 e 7 anos foram vítimas dos crimes.\nConforme o TJGO, os nomes dos suspeitos não foram divulgados porque o caso envolve menores de idade e corre em segredo de justiça. Dessa forma, O POPULAR não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos até a última atualização desta reportagem. A sentença ainda cabe recurso.